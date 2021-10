Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Präventionsverein der Polizei bietet erstmalig Kompetenztraining für Jungen an

Kreis Minden-lübbecke (ots)

Ein Kompetenztraining für Jungen bietet erstmalig der Polizeisport- und Präventionsverein Minden ab Anfang November an. In Kooperation mit dem Familienzentrum in Eisbergen findet jeweils mittwochs ein Kurs in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr statt.

Das Kompetenztraining zielt darauf ab, die 14 bis 17-Jährigen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie über mögliche Gefahren sowie Risiken aufzuklären. Neben der Aktivierung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins sollen die Jugendlichen für den Alltag des Heranwachsenden sowie des zukünftigen Erwachsenen mit einer Vielfalt von Verhaltensmöglichkeiten ausgestattet werden. Die Kombination aus Theorie und Praxis stellt in diesem Kursangebot einen wichtigen Bestandteil dar.

Der Kurs wird geleitet von der Sozialtherapeutin und Selbstsicherheitstrainerin Karin Schneider. Sie wird bei ihrer Tätigkeit teilweise durch einen entsprechend geschulten Polizeibeamten unterstützt. Die Trainingsreihe im Familienzentrum in Eisbergen, Bruchhof 21, startet am 3. November und endet am Mittwoch, 8. Dezember.

Für die Veranstaltung gelten die bekannten 3G-Regeln. Es wird ein Kostenbeitrag von 65 Euro pro Person erhoben. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter der E-Mail-Adresse: birgit.thinnes@polizei.nrw.de

