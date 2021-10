Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer fährt auf Auto auf

Bad Oeynhausen, Hiddenhausen, Löhne (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Kradfahrer am Donnerstagnachmittag zu, als er auf der Bundesstraße 61 auf ein haltendes Auto auffuhr.

Nach Auswertung erster Aussagen sowie der Spurenlage stellt sich folgendes Unfallgeschehen dar. So fuhr eine Löhnerin gegen 16 Uhr mit ihrem Ford auf der Dehmer Straße (B 61) von Porta Westfalica kommend in Richtung Dehme. Kurz hinter dem Ortseingang musste die 31-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Der hinter dem Fiesta fahrende Kradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz Vollbremsung mit seiner Yamaha in das Heck des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 17-jährige Hiddenhausener in die Heckscheibe des Autos. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mittels Rettungswagen dem Klinikum Herford zugeführt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell