Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochabend (13.10.2021) zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Leimbachstraße in Siegen auf.

Es entstand dabei nur ein geringer Sachschaden. Der oder die Täter wurden bei der Tatausführung gefilmt.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell