POL-SI: Nach Einbruch in Wohnung: Polizei sucht mit Fotos nach Tätern - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Am 1. September 2021 sind drei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Kreuztal-Buschhütten eingebrochen.

Die Diebe hebelten zwischen 16:20 Uhr und 17:05 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume. Dabei entwendeten sie nach derzeitigem Stand Goldschmuck im Wert von 20.000 Euro. Anschließend flüchteten sie offenbar mit einem silbernen PKW.

Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat deshalb Aufnahmen von den Tätern veröffentlicht. Die Fotos gibt es unter folgendem Link:

http://ots.de/rTQI36

Hinweise zu den Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.

