Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: GPS-Geräte aus Traktoren entwendet

Petershagen (ots)

Unbekannte entwendeten in Nacht zu Mittwoch (20.10.) von landwirtschaftlichen Anwesen in Petershagen-Buchholz und Schlüsselburg jeweils die GPS-Geräte von zwei Ackerschleppern.

In der Buchholzer Straße verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsamen Zugang in eine verschlossene Halle. Anschließend brachen sie das Führerhaus des Traktors auf. Hieraus entwendeten sie den GPS-Sender samt Bildschirm. Der entstandene Schaden wurde auf rund 15.000 EUR taxiert. Den zweiten vor einer Halle abgestellten Ackerschlepper suchten sie in der Straße "Zum Mühlenbrink" auf. Hier entfernte man den rund 5.000 EUR teuren Sender des GPS-Gerätes.

