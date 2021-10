Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sturm lässt Baum auf zwei Autos stürzen: Einsatzlage der Polizei aktuell überschaubar

Bild-Infos

Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Sturm "Ignatz" hat am Donnerstagvormittag für einen größeren Schaden in Bad Oeynhausen gesorgt. In der Albert-Rusch-Straße kippte ein Baum um beschädigte zwei am Straßenrand geparkte Autos. Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Vor allem ein Hyundai wurde vom Stamm erheblich beschädigt. Ein dahinter abgestellter BMW erlitt nach einem ersten Eindruck der Beamten nur einen geringen Schaden. Die große Birke versperrte den Gehweg sowie die gesamte Fahrbahn in dem Wohngebiet.

Die Polizei war gegen 10 Uhr über den Vorfall unterrichtet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten mit ihren Kettensägen für die grobe Beseitigung der Birke. Verantwortliche der Heimstätte waren ebenfalls vor Ort und veranlassten die notwendigen Aufräumarbeiten. Um kurz nach 11 Uhr war die Straße wieder passierbar.

Bis gegen 11.30 Uhr waren bei der Polizei aus dem Kreisgebiet knapp ein Dutzend Hinweise zu Gefahrenstellen eingegangen. So sorgte "Ignatz" in erster Linie für abgeknickte Äste, umgestürzte Bäume oder umgekipptes Sperrmaterial an Baustellen. Verletzte wurden der Polizeibehörde bisher nicht gemeldet. Einsatzorte waren Hille, Petershagen, Minden, Rahden, Stemwede, Espelkamp und Bad Oeynhausen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell