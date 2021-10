Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird Opfer falscher Handwerker

Petershagen-Windheim (ots)

Schmuck und Bargeld entwendeten zwei Diebe am Dienstagvormittag von einer Seniorin in Windheim. Die beiden Gauner hatten sich als Handwerker ausgegeben. Hierbei verschafften sie sich Zutritt ins Haus und bestahlen ihr Opfer.

Ersten Ermittlungen zufolge klingelten die bisher Unbekannten gegen 10.30 Uhr an der Haustür der Seniorin in der Weserstraße. Hierbei boten die Männer der Frau an, die Dachrinnen zu reinigen. Trotz ursprünglicher Skepsis willigte sie ein. Während einer der Täter begann die Dachrinnen zu reinigen, gelang es dem anderen die Zugangstüren des Einfamilienhauses zu öffnen. Als die Hauseigentümerin rund eine halbe Stunde später das Ergebnis der Arbeiten begutachtete, schlich einer der Diebe ins Haus. Hier überraschte kurze Zeit später das Opfer den Mann im Schlafzimmer. Unmittelbar danach verließen die Täter das Haus und verschwanden mit einem blauen Kastenwagen. Anschließend stellte die ältere Dame den Verlust von Bargeld und Schmuck fest.

Die Gauner wurden bei einer Größe von 170 bis 180 Zentimetern auf circa 50 Jahre geschätzt. Einer von ihnen hatte dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Beide trugen schwarze Arbeitskleidung. Während einer der Täter mit dem Opfer gebrochen deutsch sprach, unterhielten sich die Männer untereinander in einer unbekannten Sprache.

