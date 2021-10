Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Fahrzeugbrand am Bützower Gymnasium

Bützow (ots)

Am Mittwoch den 20.10.2021 erhielt das Polizeirevier Bützow gegen 20:45 Uhr die Information, dass auf dem Parkplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Bützow ein PKW in voller Ausdehnung brennen soll. Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Bützow und die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Bützow konnten dank zeitnahem Einschreiten das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Bäume verhindern. Beschädigt wurde somit nur das über 20 Jahre alte Auto.

Abgebrannt ist ein PKW der Marke Renault, der bereits seit mehreren Wochen ohne Kennzeichentafeln auf der Parkfläche des Gymnasiums abgestellt stand. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt, die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern derzeit noch an.

Einem Augenzeugen zufolge, sollen sich unmittelbar vor Beginn des Brandes drei männliche Jugendliche vor dem Auto aufgehalten haben. Wer dazu weitere Hinweise geben kann, wird gebeten einen Hinweis an das Polizeirevier Bützow, Tel. 038461/4240 zu richten.

Pascal Broßmann Polizeikommissar Polizeirevier Bützow

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell