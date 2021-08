Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Fahrzeuge mutwillig beschädigt; Firmenfahrzeuge aufgebrochen; Schwerer Arbeitsunfall; Frau bei Anlagegeschäften betrogen

Reutlingen (ots)

Metzingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Sanitätsgeschäft in der Küferstraße ist zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt dem Gebäude verschafft. Aus dem Inneren entwendete er Bargeld und entkam damit ungesehen. Das Polizeirevier Metzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und ein Roller sind am Freitagvormittag in der Fleischmannstraße von einem Unbekannten beschädigt worden. Ein Zeuge hatte gegen 10.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der Mann an zwei Kia und zwei Audi die Heckscheibenwischer abgerissen und auf die Fahrzeuge eingetreten hatte. Zudem war er auf die Motorhaube eines der Kia gestiegen und hatte einen Roller umgeworfen. Bis zum Eintreffen der Beamten war der Unbekannte in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Kurze Zeit später wurde erneut ein Mann gemeldet, der in der Apothekergasse gegen einen geparkten Audi getreten haben soll. Hierbei dürfte es sich um denselben Täter gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 25 Jahre alter und zirka 175 Zentimeter großer Mann mit hellen Haaren und schlanker Statur beschrieben. Er war mit einem roten T-Shirt und einer grauen Dreiviertel-Hose bekleidet. Zudem trug er ein Tattoo auf dem rechts Arm. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-300 entgegen. (rn)

Plochingen (ES): Fahrzeuge aufgebrochen

Auf vier in der Straße Am Filswehr geparkte Firmenfahrzeuge hatten es Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, abgesehen. Die Täter drangen jeweils über die Schiebetür in die Fahrzeuge ein und entwendeten aus zwei Mercedes Vito die Navigationsgeräte. Der entstandene Sachschaden beläuft auf etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Zimmermann beim Sturz von einem Gerüst am Freitagvormittag in der Reutlinger Straße zugezogen. Der 30-Jährige war kurz nach 9.30 Uhr auf einem Gerüst mit Zimmerarbeiten am Dach eines Mehrfamilienhauses beschäftigt. Bei der Montage eines Holzbalkens am Ende des Gerüsts stürzte er aus knapp vier Metern Höhe zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und dort stationär aufgenommen. Da es in der ersten Meldung zunächst geheißen hatte, dass ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt sei, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit an den Unglücksort ausgerückt. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (ms)

Zollernalbkreis (ZAK): Bei Anlagegeschäften betrogen

Um einen fünfstelligen Bargeldbetrag ist im Laufe der vergangenen Monate eine Frau aus dem Raum Albstadt betrogen worden. Wie jetzt angezeigt wurde, hatte sie sich Mitte des Jahres auf einer ausländischen Online-Broker-Plattform angemeldet und erstes Startkapital investiert. Anschließend meldete sich ein angeblicher Anlageberater bei ihr. Er unterbreitete seinem Opfer scheinbar lukrative Investitionsangebote und versprach eine hohe Rendite durch die Umwandlung des Geldes in Kryptowährung. Zudem überredete er die Frau, ihm Fremdzugriff auf ihren Computer zu gewähren. Die 66-Jährige überwies anschließend über einen längeren Zeitraum immer wieder Geldbeträge auf ihr Handelskonto bei der Online-Plattform. Diese konnte der Betrüger offenbar durch den gewährten Fremdzugriff ergaunern. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (rn)

