Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Reutlingen (ots)

Aichwald (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der L 1201 zwischen Schanbach und Aichwald erlitten. Eine 60-Jährige war mit ihrem Dacia Sandero gegen 10.45 Uhr auf der Landesstraße von Schanbach in Richtung Aichwald unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße In den Horben prallte sie trotz eines Ausweichmanövers mit dem rechten Außenspiegel ihres Wagens gegen das Fahrrad des 84-Jährigen. Dieser war zuvor in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt des auf der L 1201 fahrenden Dacia missachtet. Der Senior stürzte anschließend zu Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten musste die Straße bis kurz vor zwölf Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Oberesslingen zugezogen. Der 22-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr die Fahrradstraße in der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Esslingen Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Georg-Deuschle-Straße missachtete eine dort mit ihrem VW in Richtung Plochinger Straße fahrende 35 Jahre alte Frau die Vorfahrt des Radlers und kollidierte mit diesem. Der junge Mann stürzte auf den Asphalt und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (sm)

