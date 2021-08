Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Geldbeutel aus Pkw gestohlen; Betrunkener Autofahrer; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Fritteuse in Brand geraten

Eine Fritteuse ist am Mittwochabend in einer Reutlinger Gaststätte in Brand geraten. Aus bislang unbekannten Gründen fing die Fritteuse gegen 19.20 Uhr in dem Restaurant in der Metzgerstraße Feuer. Die Köchin, eine Bedienung sowie ein Zeuge versuchten zunächst selbst, die Flammen mit einem Fettlöscher zu bekämpfen. Der Löscher reichte jedoch nicht aus, so dass die sofort verständigte Feuerwehr den Brand löschen musste und ein Übergreifen der Flammen verhindern konnte. Die beiden Frauen und der Mann wurden im Anschluss vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Bad Urach (RT): Geldbeutel aus Pkw entwendet

Einen Geldbeutel hat ein Pkw-Aufbrecher am Mittwochabend erbeutet. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr die Scheibe an der Fahrertür eines Opel ein und entwendete die im Seitenfach liegende Geldbörse. Dessen Besitzer hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz Hohenwittlingen neben der B 465 abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Bad Urach (RT): Zu tief ins Glas geschaut

Ein erheblich betrunkener Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Bad Urach von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Mitsubishi fiel kurz vor 16 Uhr einer Streife in der Stuttgarter Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Zudem telefonierte der Fahrer während der Fahrt mit seinem Handy. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs entgegen. Ein Test ergab bei dem 43 Jahre alten Fahrer einen vorläufigen Wert von über 3,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Ostfildern (ES): Wohnungsbrand

Ein Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Sperlingweg hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es gegen 0.40 Uhr in der Dachgeschosswohnung zum Ausbruch des Brandes gekommen. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Der Bewohner befand sich nicht zuhause. Das Gebäude war zwischenzeitlich geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Helfern vorsorglich vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit aufgrund des Rauchniederschlags nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Hauptstraße in Zell erlitten. Ein 20-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem VW Passat auf der Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 68 nach links abbiegen. Offenbar geblendet von der Sonne übersah er dabei den entgegenkommenden, 55 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte bei dem anschließenden Zusammenstoß von seiner Suzuki. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Zeitungen angezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen unbekannten Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dieser am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, an der Ecke Krumme Straße/Mittlere Straße Zeitungen in Brand gesetzt haben. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die hohen Flammen bereits auf einen in der Nähe befindlichen Baum übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. (rn)

Wendlingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Mittwochabend in Wendlingen davongetragen. Der junge Mann war kurz vor 21 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Bahnhofstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Dabei touchierte er im Kurvenbereich mit seinem Zweirad den Bordstein und stürzte anschließend zu Boden. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kawasaki musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung am Bahnhof

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend am Bahnhof ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 14-Jährige gegen 20.15 Uhr am Bahnsteig von Gleis 1 mit drei ihr bekannten Mädchen zunächst in verbalen Streit geraten. Das Trio soll anschließend auf die 14-Jährige eingeschlagen und diese auch getreten haben. Zudem wurde ihr Handy entwendet. Anschließend flüchteten die Angreiferinnen. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Raubes. (rn)

Starzach (TÜ): Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Mittwochabend bei Börstingen ereignet. Eine 25-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Dr.-Eberhard-Buse-Straße unterwegs. Im Anschluss bog sie nach links auf die K 6925 in Richtung Börstingen ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 38 Jahre alten Motorradfahrerin. Die Kawasaki-Lenkerin konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Im Anschluss stürzten beide Frauen zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bikerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An den beiden Zweirädern war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. (ms)

Starzach (TÜ): Trike-Fahrer verunglückt

Ein Trike-Fahrer ist bei einem Wendemanöver am Mittwochnachmittag einen Hang hinabgerutscht und eingeklemmt worden. Der 57-Jährige befuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrzeug die K 4713 in Richtung Börstingen. Kurz vor der Ortschaft wollte der Mann mit seinem Trike auf der Fahrbahn wenden. Hierbei kam er in den Grünstreifen und rutschte etwa fünf Meter den Hang hinab. Der Fahrer wurde dabei zwischen dem Trike und einem Baum eingeklemmt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ein Abstürzen des Trike verhindert und der Verunglückte gerettet werden. Der 57-Jährige wurde im Anschluss vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Albstadt (ZAK): Zweirad-Lenker die Vorfahrt genommen

Leichte Verletzungen hat ein Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein 83-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Mercedes-Benz GLK von der Degerwandstraße in die bevorrechtigte Meßstetter Straße eingefahren. Im Bereich der scharfen Haarnadelkurve kam es zur Kollision mit dem 58 Jahre alten Leichtkraftrad-Lenker, der in Richtung Meßstetten unterwegs war. Im Anschluss stürzte der 58-Jährige zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell