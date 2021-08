Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrssicherheitstage für Seniorinnen und Senioren im Zollernalbkreis - Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb lädt zu Fortbildungsseminaren ein

Zollernalbkreis: Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb bietet in der 36./37. Kalenderwoche auch in diesem Jahr wieder mehrere ganztägige Fortbildungsseminare für "ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer" an. Die Veranstaltungen werden im Zollernalbkreis nun schon seit zehn Jahren erfolgreich durchgeführt. Für diese Verkehrssicherheitsaktion wurde der Arbeitskreis im Jahr 2011 beim Landestag der Verkehrssicherheit in Horb mit einem Preis ausgezeichnet.

Zu den fünf diesjährigen Seminaren, die jeweils am

9./10. und 13./14./15. September,

von 8 bis 17 Uhr,

in 72479 Straßberg, in der Schmeienhalle

stattfinden, laden die Veranstalter herzlich ein. Am besten gleich anmelden - denn das Seminar am 9. September ist bereits ausgebucht.

Die Themenschwerpunkte sind:

- Der/die "ältere, aktive Kraftfahrer/in"

- Neuerungen im Straßenverkehr (Fahrlehrer/ TÜV-Ingenieur)

- Sofortmaßnahmen am Unfallort (DRK/ Polizei)

- Fahrpraktische Übungen (ADAC/ Polizei)

- Medikamente und Straßenverkehr (Rechtsanwalt/ Arzt)

Zu der Veranstaltung können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen anmelden, die gegen Corona geimpft, genesen oder aber negativ getestet sind. Schnelltests können vor Beginn der Veranstaltung vor Ort durchgeführt werden.

Für die Tagesveranstaltungen wird jeweils ein Unkostenbeitrag in Höhe von 27 Euro pro Person erhoben. Mittagessen, Kaffee am Vor- und Nachmittag sowie Tagungsgetränke sind in diesem Betrag enthalten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Sportkreises Zollernalb unter Tel. 07431/961529 oder im Internet unter www.gib-8-zak.de . Dort finden Sie auch ein Anmeldeformular und eine Übersicht über den Tagesablauf.

Zusatzinfo:

Im Zollernalbkreis sind die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren im Jahr 2020 zwar um fast 20 Prozent von 425 auf 339 zurückgegangen und auch die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten verringerte sich um über 20 Prozent. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der Beschränkungen der Corona-Verordnung viel weniger Verkehr herrschte und daher auch bei anderen Unfallarten ähnliche Rückgänge zu verzeichnen waren. Und dennoch verloren vier Menschen (2019: drei) bei Unfällen mit Beteiligung von Senioren ihr Leben - drei davon waren Senioren. (ak)

