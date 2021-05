Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zimmer in Unterkunft aufgebrochen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Zimmer in einer Unterkunft an der Straße Harrier Way ein. Hier entwendeten sie einen Rucksack mit Kleidungsstücken. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 20. Mai.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell