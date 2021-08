Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf Polizeibeamten zugefahren; Verkehrsunfälle; Brand und Feueralarme; Einbruch; Seniorenehepaar betrogen

Reutlingen (ots)

Auf Polizeibeamten zugefahren und leicht verletzt

Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstagnachmittag auf einen Polizeibeamten zugefahren und hat diesen leicht verletzt. Beamten der Verkehrspolizei Tübingen, die in einem zivilen Streifenwagen unterwegs waren, fiel gegen 16 Uhr auf der B 28 in Richtung Reutlingen ein VW Passat mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Sie folgten ihm und wollten das Fahrzeug am Ortsbeginn von Reutlingen stoppen. Hierzu schalteten sie das Blaulicht und die Leuchtschrift in der Sonnenblende ein. Daraufhin gab der VW-Lenker Gas, bog nach rechts ab und fuhr im Anschluss mit zum Teil mehr als 100 km/h durch das Stadtgebiet. Nachdem die Polizisten das Auto kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie den Passat auf einem Parkplatz im Elisenweg. Die drei Fahrzeuginsassen waren ausgestiegen und flüchteten beim Erkennen des zivilen Streifenwagens zunächst zu Fuß. Die Beamten konnten einen der Flüchtenden festhalten, ein zweiter konnte unerkannt entkommen. Der Dritte rannte zu dem VW Passat zurück, stieg ein und fuhr rückwärts aus dem Parkplatz. Anhaltezeichen eines Polizisten ignorierte er. Durch einen Sprung zur Seite konnte sich der Beamte zunächst in Sicherheit bringen. Als der Verdächtige dann vorwärts in Richtung Gustav-Schwab-Straße davonfuhr, streifte er den Polizeibeamten, der durch die Berührung mit dem Pkw auf die Fahrbahn stürzte und leicht verletzt wurde. Der VW Passat konnte kurz darauf verlassen auf einem Firmenparkplatz in der August-Bebel-Straße festgestellt werden. Der Fahrer war zunächst zu Fuß weitergerannt. Dank eines Zeugenhinweises konnte der 33-Jährige jedoch in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern noch an. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstagabend erlitten, als er in Echterdingen einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen hat. Der 63-Jährige befuhr kurz nach 19.30 Uhr mit einem Mountainbike die Gartenstraße und missachtete an der Kreuzung mit der Christophstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden, 18-jährigen Pkw-Lenkerin. Diese erfasste mit ihrem Fiat 500 den Radler, der daraufhin auf die Straße stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von über 4.000 Euro entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Bonlanden und Harthausen am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem VW Polo die K 1225 von Bonlanden herkommend. Im Anschluss wollte sie der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links auf die K 1223 in Richtung Harthausen folgen. Hierbei nahm ihr ein 32-jähriger Mercedes-Lenker die Vorfahrt. Der Mann war von Aich herkommend geradeaus auf die K 1225 gefahren. Seine C-Klasse krachte im Einmündungsbereich frontal gegen die rechte Seite des Polo. Im Anschluss drehten sich beide Fahrzeuge und kamen im Straßengraben zum Stehen. Die VW-Fahrerin und der Mercedes-Lenker sowie seine 26-jährige Beifahrerin und ihr zwölf Monate altes Kind wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Betrunken von der Unfallstelle davongelaufen

Eine betrunkene Unfallverursacherin ist am Donnerstagnachmittag in Sielmingen zu Fuß davongelaufen. Die über 60 Jahre alte Frau war kurz nach 16.30 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts von der Straße Hinter der Mauer in die Eberhardstraße eingefahren. Hierbei stieß sie gegen ein geparktes Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, wollte sie wegfahren. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall bemerkt und sprachen die Verursacherin darauf an. Während des Gesprächs bemerkten sie, dass die Seniorin nach Alkohol roch und verständigten die Polizei. Da die Frau unterdessen wegfahren wollte, zog einer der Zeugen den Schlüssel ab. Daraufhin lief sie davon. Die Unfallverursacherin konnte kurze Zeit später daheim angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde ihre Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. (ms)

Lenningen (ES): Brand auf Firmenareal

Zu einem Brand auf einem Firmenareal in der Adolf-Scheufelen-Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Freitag, gegen 23.45 Uhr, ausgerückt. Dort hatte eine Holzkonstruktion, die als Gerüst für derzeit stattfindende Bauarbeiten an einem Gebäude diente, Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Helfern vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Gebäude selbst blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unbeschädigt. (rn)

Tübingen (TÜ): Schmorenden Wasserkocher aus dem Fenster geworfen

Gleich zweimal hintereinander mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zu einem Wohngebäude in der Eberhardstraße ausrücken. Kurz nach 18 Uhr war einem Bewohner das Essen angebrannt. Durch die dabei entstandene Rauchentwicklung löste der Feueralarm aus. Etwa eine Stunde später, gegen 19.10 Uhr, rückten die Einsatzkräfte erneut an. Ein Bewohner aus dem ersten Obergeschoss hatte einen Wasserkocher auf der eingeschalteten Herdplatte abgestellt. Dieser hatte daraufhin zu schmoren begonnen. Ein 55 Jahre alter Mitbewohner des Mannes warf den qualmenden Wasserkocher anschließend aus einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Dieser soll in der Folge auf einen darunter laufenden, 50-jährigen Hausbewohner gefallen sein und diesen leicht verletzt haben. Eine ärztliche Untersuchung des Mannes war nicht notwendig. Sachschaden am Gebäude war nicht entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): Ungebremst gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Schwere Kopfverletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in Tübingen erlitten, als sie ungebremst gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren ist. Die 64-Jährige fuhr mit ihrem Damenrad gegen 16.15 Uhr die Stiffurtstraße bergab. Unmittelbar nach der Kreuzung mit der Linsenbergstraße prallte sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW California Beach. Hierbei stieß sie mit großer Wucht gegen die Heckklappe des Kombi. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. (ms)

Burladingen (ZAK): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag entstanden. Ein 51-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit einem Sprinter auf der L 442 unterwegs. An der Einmündung in die B 32 wollte er nach rechts in Richtung Burladingen abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den Nissan Micra einer 41 Jahre alten Frau. Sie hatte ihr Fahrzeug an der Haltelinie verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Klein-Lkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Burladingen (ZAK): Ohne Beute geblieben

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 18.10 Uhr, in ein Jugendhaus in der Recksteinstraße in Gauselfingen eingedrungen. Weil die Einbrecher im Inneren auf nichts Stehlenwertes stießen, flüchteten sie im Anschluss ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Balingen (ZAK): Seniorenehepaar betrogen

Ein über 80 Jahre altes Seniorenehepaar aus Balingen ist am Donnerstag von bislang unbekannten Tätern um mehrere tausend Euro betrogen worden. Das Ehepaar erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf einer Betrügerin, die sich als Enkelin ausgab. Diese gab an, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem ein Mann ums Leben gekommen wäre. Um einer Haftstrafe zu entgehen, müssten die Großeltern mehrere zehntausend Euro als Kaution und als Entschädigung für die Hinterbliebenen des angeblich Getöteten bezahlen. Im Anschluss übernahm eine zweite Betrügerin das Gespräch und gaukelte den Senioren vor, mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu stehen, und jemanden zu schicken, der das Geld abholt. Kurze Zeit später klingelte bei den Geschädigten eine etwa 160 cm große und zirka 30 bis 40 Jahre alte Person. Diese war mit einer grauen Regenjacke bekleidet und hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen. So war nicht genau zu erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen war. Die Senioren übergaben der unbekannten Person das Geld. Im Anschluss bekamen sie Zweifel und stellten bei einem Telefonat mit einem Verwandten den Schwindel fest. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Im Laufe des Donnerstagnachmittags gingen etwa 20 dieser Schockanrufe bei Senioren im Raum Balingen ein, die der Polizei angezeigt wurden. Vom Polizeipräsidium Reutlingen wurde nach Bekanntwerden dieser Welle an Schockanrufen mit einer Pressemitteilung und über die sozialen Medien entsprechend gewarnt. Dennoch schaffen es die Betrüger immer wieder, selbst Opfern, die über die verschiedenen Betrugsmaschen informiert sind, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Daher gibt es nur eine Empfehlung, wenn Sie so einen Anruf erhalten: Legen Sie sofort auf! (ms)

