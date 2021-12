Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradfahrer stürzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr bei einem Unfall auf der L 1125 zwischen Sachsenheim und Sersheim zugezogen. Er war in Richtung Sersheim unterwegs und kam dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im angrenzenden Grünstreifen stürzte. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

