Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei nimmt am Samstag fünf, am Sonntag elf Staatsangehörige aus dem Irak in Gewahrsam

Ödernitz und Holtendorf, Landkreis Görlitz (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Samstag, 21. August 2021, zunächst fünf und am Sonntag, 22. August 2021, weitere elf Staatsangehörige aus dem Irak in Gewahrsam genommen.

Am Samstagmorgen hatte ein aufmerksamer Zeuge darüber informiert, dass er bei Ödernitz, einem Ortsteil von Niesky (Landkreis Görlitz), eine auffällige Personengruppe beobachtet hatte. Wenige Minuten später sind gegen 06.50 Uhr unmittelbar an der B 115 bzw. am Abzweig in die Ortslage Ödernitz schließlich eine Frau, ein Kind und drei Männer aufgegriffen worden. Die Erwachsenen teilten später mit, dass sie mit einem dunkel lackierten, polnischen Pkw - möglicherweise ein Taxi - an dem späteren Aufgriffsort abgesetzt wurden. Die fünfköpfige Gruppe ist noch am Samstagabend zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.

Am Sonntag war es dann eine Bundespolizeibeamtin, die in ihrer Freizeit in Holtendorf (Gemeinde Markerdorf, Landkreis Görlitz) in der Nähe des dortigen Sportplatzes zunächst sechs Personen gesehen hatte. Ihre hinzugerufenen Kollegen stellten gegen 11.00 Uhr dann insgesamt elf irakische Migranten, darunter eine Frau, fest.

Wie diese Gruppe nach Holtendorf gelangte, ist derzeit noch unklar. Sofern es für die Beantwortung dieser Frage Hinweise gibt, sollten diese bitte an die Dienststelle unter der Rufnummer

03581 - 3626 - 0

gerichtet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell