POL-WOB: -Schöningen- Nötigung im Straßenverkehr -Zeugenaufruf-

Helmstedt (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

08.10.21, gegen 17.00 Uhr

Am Freitagnachmittag befuhr ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer die Helmstedter Straße aus Richtung Innenstadt kommend Richtung Ortsausgang. Vor diesem fuhr zeitgleich ein Fahrradfahrer. Dieser wurde vom Pkw-Fahrer überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Nach einem kurzen Wortgefecht wollte der Fahrradfahrer seinen Weg fortsetzen. Als er sich erneut vor dem Pkw befand fuhr dieser jedoch an, so dass der Fahrradfahrer ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Strafverfahren wurde gegen den unbekannten Pkw-Fahrer eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum Pkw und dessen Fahrer geben können werden gebeten sich an die Polizei in Schöningen unter 05352-95105-0 zu wenden.

