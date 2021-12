Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Waldenbuch

Weil der Stadt

Sindelfingen: Kaum Verstöße gegen die Maskentragepflicht im ÖPNV

Ludwigsburg (ots)

Polizei und Kommunale Ordnungsdienste haben am Donnerstag an der Haltestelle Goldberg und beim ZOB Sindelfingen, am Bahnhof Weil der Stadt, an er Haltestelle Hallenbad Waldenbuch, am Busbahnhof Böblingen und in der Schönbuchbahn die Maskentragepflicht im ÖPNV überprüft. Dabei stellten sie nur einen Verstoß in der Bahn fest. Am Busbahnhof in Sindelfingen zeigte ein 19-Jähriger eine negative Testbescheinigung auf seinem Handy vor. Wie sich herausstellte, war die Bescheinigung gefälscht. In dem Dokument konnten Datum und Uhrzeit beliebig geändert werden. Er wurde angezeigt.

