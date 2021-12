Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfall nach verbotswidrigem Überholvorgang

Ludwigsburg (ots)

Noch glimpflich verlaufen ist am Donnerstag gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 1633 zwischen Freudental und Löchgau. Ein 72-Jähriger Porsche-Fahrer war in Richtung Löchgau unterwegs und setzte trotz Überholverbot zum Überholen zweier vorausfahrender Lieferwagen an. Beim Überholvorgang kam ihm jedoch ein der Audi eines 33-Jährigen. Der 72-Jährige bremste stark ab und versuchte wieder einzuscheren. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der Audi-Fahrer ebenfalls stark ab und wich nach rechts in den Straßengraben aus. Dennoch streiften sich die Autos. Der Audi wurde durch den Unfall auf seiner Richtungsfahrbahn gedreht, der Porsche kam in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 23.000 Euro. Sie waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

