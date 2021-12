Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr auf der Hauptstraße in Nufringen zu einem Unfall, bei dem ein 57-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Er befuhr die Hauptstraße in Fahrrichtung Gärtringen und war im Begriff den Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße zu passieren. Ihm entgegen fuhr ein 33-jähriger Mercedes-Lenker, der im weiteren Verlauf nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Vermutlich übersah er den Fahrradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der 57-Jährige Verletzungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell