Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27

Ludwigsburg: Pannenfahrzeug angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr auf der B 27 zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigburg ereignet hat. Die 29-jährige Fahrerin eines weißen VW war in Richtung Ludwigsburg unterwegs und hatte kurz nach dem Ortsende von Bietigheim ungewöhnliche Fahrgeräusche festgestellt. Nachdem sie mit eingeschalteter Warnblinkanlage noch ein Stück gefahren war, löste sich an ihrem Auto das linke Vorderrad. Die 29-Jährige brachte ihr Fahrzeug am Grünstreifen zum Stehen, stieg aus und wollte mit einem Warndreieck aus dem Kofferraum die Gefahrenstelle absichern. Als sie einen von hinten zügig heranfahrenden Pkw bemerkte, brachte sie sich auf dem Grünstreifen in Sicherheit. Der unbekannte Autofahrer streifte den stehenden VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen soll es sich um einen dunklen Pkw mit Kastenaufbau und großem Heckfenster handeln, der jetzt rechtsseitig Beschädigungen aufweisen müsste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell