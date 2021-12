Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen

Schwieberdingen

Ditzingen

Hirschlanden: Gaststätten kontrolliert

Ludwigsburg (ots)

Unterschiedliche Erfahrungen machten Beamte des Polizeireviers Ditzingen, die am Donnerstag in Ditzingen und Hirschlanden zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie in Schwieberdingen und Hemmingen mit Vertretern der Gaststättenbehörde im Landratsamt Ludwigsburg insgesamt 20 Gaststätten überprüften. Ein positives Fazit zogen sie nach der Kontrolle von neun Betrieben in Hemmingen und Schwieberdingen. Im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung wurden keine Verstöße festgestellt und beim Betrieb der Gaststätten insgesamt wurden nur kleine Mängel beanstandet. Nicht ganz so positiv verlief dagegen die Kontrolle in Ditzingen und Hirschlanden, denn hier gab es in einigen der 11 überprüften Betriebe mitunter gravierende Verstöße: Dazu zählten Verstöße gegen das Eichgesetz und das Jugendschutzgesetz, abgelaufene Feuerlöscher, mangelhafte Spielautomaten, und unzureichende Fluchtwege. Der Kommunale Ordnungsdienst beanstandete in fünf Betrieben das Hygienekonzept. In zwei Fällen wurden Gäste ohne den erforderlichen 2G-Nachweis bewirtet und in drei Gaststätten wurde keine Datenerhebung durchgeführt. Grundsätzlich erfuhren die Kontrollmaßnahmen eine positive Resonanz. Nur in einem Fall stießen die Beamten auf deutliche Ablehnung durch Gäste und den Gaststättenbetreiber.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell