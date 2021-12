Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Abbiegeunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 18.15 Uhr kollidierten auf der Gottlieb-Daimler-Straße auf Höhe des Mittelpfad zwei Fahrzeuge frontal. Dazu kam es, nachdem der 53-jährige Fahrer eines Pkw VW die Strecke in Fahrtrichtung Hinterweil gefahren ist und nach links in Richtung Maichingen/Fronäckerstraße abbiegen wollte. Hierbei missachtete er den Vorrang des Gegenverkehrs und kollidierte hier mit dem 25-jährigen Lenker eines Pkw BMW, der die Strecke in Fahrtrichtung Böblingen befuhr. Durch den Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Da zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet worden ist, welche sich glücklicherweise vor Ort nicht als tatsächliches Feuer darstellte, war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ebenfalls im Einsatz. Der Einmündungsbereich muss aktuell zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn noch komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

