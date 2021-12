Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 42-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 01:15 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg eine Verkehrskontrolle durch, da sie drei Mitfahrer in einem Auto feststellten, die nicht angegurtet waren. Bei der Kontrolle der drei Gurtsünder gab einer von ihnen seine Personalien zunächst nur widerwillig an. Nachdem dem mutmaßlich alkoholisierten 42-Jährigen die rechtlichen Konsequenzen aufgezeigt wurden, händigte er seinen Ausweis aus. Im weiteren Verlauf der Kontrolle trat der 42-Jährige mehrfach provokant an die Beamten heran und unterschritt hierbei den nötigen Mindestabstand. Darauf angesprochen und zudem angehalten seinen Mund-Nasen-Schutz anzulegen, beleidigte er einen Beamten mehrfach. Da die Kontrollsituation zu eskalieren drohte, wurden weitere Streifenbesatzungen zur Unterstützung angefordert. Nach Beendigung der Kontrolle bedrohte der 42-Jährige aus dem Fahrzeug heraus einen Polizeibeamten. Zusätzlich zur Anzeige wegen des Gurtverstoßes muss er nun noch mit Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung rechnen.

