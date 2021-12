Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallbeteiligter gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kollidierten eine 53-jähriger Autofahrer aus Gladbeck und ein unbekannter Jugendlicher am Kreisverkehr Humboldstraße/Postallee. Der Autofahrer wollte gerade am Zebrastreifen anfahren, als ein 14 - 17 Jahre alter Jugendlicher vor dem Auto über die Straße rannte. Dabei stieß er mit dem Auto zusammen und stürzte. Anschließend stand er wieder auf und rannte weg.

An dem Auto ist ein leichter Schaden zu erkennen. Ob sich der Jugendliche bei dem Unfall verletzt hat, ist nicht bekannt. Eine Beschreibung des jungen Mannes liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell