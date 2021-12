Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen gesucht - möglicherweise Unfall vorgetäuscht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, soll es zu einem Unfall zwischen einem 44-jährigen Fußgänger aus Marl und einer 53-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus Marl, gekommen sein. Der Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, beim Ausparken auf dem unteren Parkdeck am Marler Stern, durch das Auto der Frau angefahren worden zu sein. Nach Angaben der Frau habe sich der Mann allerdings lediglich vor das Auto gestellt und sich im weiteren Verlauf vor das Auto gelegt.

Da der Mann augenscheinlich keine äußerlichen Verletzungen hatte und am Fahrzeug keinerlei Hinweise auf eine Kollision festgestellt werden konnten, sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls.

Der Mann wurde zur medizinschen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

