Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge E-Scooter-Fahrerin nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Nordseestraße ist am Donnerstagmittag eine junge Frau auf einem E-Scooter verunglückt. Zeugen konnten sehen, wie sie gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Castroper Straße unterwegs war. Als sie gerade einem Mann ausweichen wollte, der auf dem Gehweg stand, verlor sie die Kontrolle über den E-Scooter, prallte gegen ein geparktes Auto und stürzte. Dabei wurde sie offensichtlich auch verletzt - allerdings lehnte sie jede Hilfe ab. Sie fuhr nach dem Unfall weiter. An dem geparkter Auto - einem grau/schwarzen Mini - entstand rund 100 Euro Schaden (Kratzer im Lack). Beschreibung der jungen Frau: etwa 17 Jahre alt, schlank, braune, schulterlange Haare. Bekleidet mit einer schwarzen Hose und hellen Turnschuhen. Außerdem hatte sie offensichtlich eine Schiene am Knie. Die junge Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die weitere Hinweise zu der jungen Frau geben können, können sich unter Tel. 0800/2361 111 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell