Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall bei Wendemanöver

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von insgesamt etwa 13.000 Euro kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Hohenzollernstraße in Möglingen. Ein 63-jähriger BMW-Lenker wollte kurz vor der Einmündung zur Hohenzollernstraße sein Fahrzeug wenden und übersah hierbei mutmaßlich den entgegenkommenden Renault eines 18-jährigen. Durch die Kollision wurde die gesamte Fahrerseite des Renault beschädigt, zudem brach dessen Hinterachse. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

