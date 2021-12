Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211213 - 1481 Frankfurt-Gallus: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage - 35-Jähriger leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 35-jähriger Mann randalierte am gestrigen Sonntag, den 12. Dezember 2021, auf der Friedrich-Ebert-Anlage und beschädigte eine Geschwindigkeitsmessanlage. Polizeibeamte nahmen ihn unter erheblichem Widerstand fest.

Passanten und Autofahrer wurden am Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam, welcher in der Friedrich-Ebert-Anlage auf der Straße randalierte und dabei eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigte. Er riss eine Abdeckung ab und zerstörte die Lichter der Anlage. Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung gelang es einer Streife des 13. Polizeireviers, den Mann noch in der Nähe anzutreffen und anzusprechen. Dabei verhielt sich dieser aggressiv und unkooperativ. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige Widerstand und trat die Beamten gegen ihre Oberkörper. Darüber hinaus versuchte er, diese mit Kopfstößen zu treffen. Nur mit Unterstützung gelang es letztlich, den immer noch renitenten Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle zu verbringen. Dort setzte er sein aggressives Verhalten fort, umklammerte in einer Zelle die Beine von Beamten und versuchte, diese zu beißen. Als sich dieser dann selbst verletzten wollte, erfolgte seine Einlieferung in eine psychiatrische Klinik. Offenbar befand sich dieser in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegen den 35-jährigen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zwei Polizeibeamte erlitten bei seiner Festnahme leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. An der Messanlage entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

