Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211212 - 1479 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ro) Am gestrigen Samstagabend (11. Dezember 2021) kam es im Stadtteil Gallus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Elektrofahrrad. Der Pedelec-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen 20:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Kleyerstraße in Fahrtrichtung Griesheim. In Höhe der Rebstöcker Straße stieß er hierbei mit dem 56-jährigen Fahrer eines Elektrofahrrads zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Pedelec-Fahrer von seinem Fahrrad auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll der Radfahrer die Kleyerstraße vor dem Zusammenprall überquert haben, ersten Erkenntnissen zufolge von der gegenüberliegenden Straßenseite kommend in Richtung der Rebstöcker Straße.

Der schwer verletzte 56-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Sowohl am Pkw als auch an dem Pedelec entstand jeweils Sachschaden in einer Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache sowie zur Schadenshöhe dauern weiter an.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben bzw. Beobachtungen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-10400 beim 4. Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell