Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211210 - 1476 Frankfurt-Bornheim: Zwei Unfälle, eine Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 6. Reviers haben gestern Abend (09. Dezember 2021) einen 62 Jahre alten Mann festgenommen, der nach derzeitigem Stand als Verursacher für gleich zwei Unfälle in Frage kommt. Nach dem ersten Unfall mit einem Bus flüchtete dieser offenbar, dann baute er mit seinem Fahrzeug einen weiteren, bei dem er mit einem Pkw zusammenstieß.

Gegen 22:45 Uhr ging auf der Wache des 6. Polizeireviers der Anruf eines Autofahrers ein. Der Fahrer eines VW Tiguan meldete, auf der Ringelstraße an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Da sich jedoch der Unfallverursacher aus dem Staub machen wollte, begab sich umgehend eine Polizeistreife zum gemeldeten Unfallort. Kurze Zeit später konnten die Beamten einen Ford Mondeo mit dem mutmaßlichen Unfallverursacher stoppen. Am Steuer saß ein 62-jähriger Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Doch damit nicht genug. Die Streife erreichte kurz darauf die Meldung, dass das von den Beamten angehaltene Fahrzeug zuvor in der Saalburgallee mit einem Linienbus zusammengestoßen war. Hierbei gelang dem Fahrer die Flucht. Der bei beiden Unfällen entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Für den 62-jährigen Fahrer, der im Verdacht steht, beide Unfälle verursacht zu haben, ging es in der Folge auf eine Polizeiwache, auf der die weiteren Maßnahmen erfolgten. Die Beamten stellten sein Fahrzeug und seinen Führerschein sicher. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen. Die Maßnahmen der Polizei, mit denen er offenbar nicht einverstanden war, quittierte er mit der Verrichtung seiner Notdurft vor dem Polizeirevier. Neben einer Verkehrsunfallflucht und dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt, wurde das "Portfolio" damit um eine Ordnungswidrigkeit ergänzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell