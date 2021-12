Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211209 - 1475 Frankfurt-Niederrad: Frau sexuell belästigt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 7. Dezember 2021, gegen 23.40 Uhr, war eine 21-jährige Frau unterwegs mit der Straßenbahn. An der Haltestelle "Triftstraße" verließ sie die Straßenbahn und bemerkte, dass ihr ein Mann folgte, der zusammen mit ihr die Straßenbahn verlassen hatte. An der Ecke Rennbahnstraße/Bruchfeldstraße überholte er die junge Frau und bedrängte sie körperlich. Als diese um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Männer in der Nähe, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Diese, sowie andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551399 in Verbindung zu setzen.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Augen und Dreitagebart. War bekleidet mit einer braun/schwarzen Mütze, einer knielangen Camouflage-Jacke, schwarzen Wanderschuhen und einem schwarzen Pullover.

Ob es Zusammenhänge zu den Taten in Schwanheim gibt, (siehe hierzu die Meldungen 211026-1280 und 211122-1403 - Frau sexuell belästigt) ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

