Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211209 - 1472 Frankfurt-Bockenheim: Baustelle "leergeräumt"

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08. Dezember 2021) machten Diebe auf einer Baustelle in Bockenheim Beute im großen Stil. Sie entwendeten Baumaterial und Maschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die unbekannten Täter suchten dazu eine Baustelle in der Rödelheimer Landstraße auf. Dort angekommen durchtrennten sie eine Metallkette, welche einen Bauzaun auf dem dortigen Gelände sicherte. Anschließend fuhren sie offenbar mit einem Fahrzeug in die Tiefgarage der Baustelle. Im weiteren Verlauf hebelten sie mehrere verschlossene Metalltüren auf und gelangten an diverses Baumaterial, Werkzeuge und Baumaschinen; darunter ein Langhalsschleifer, ein Industriestaubsauger, eine Pressmaschine, einen Druckkompressor, zwei Flex-Maschinen, zwei Schlagschrauber, zwei Werkzeugkoffer und mehrere hundert Meter auf Trommeln gewickelte Kupferkabel. Nach dem Verladen machten sich die Diebe mit ihrer Beute wieder aus dem Staub.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 11100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell