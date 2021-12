Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211208 - 1468 Bundesautobahn 5: Lkw fährt auf Sperranhänger

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (07. Dezember 2021) ereignete sich auf der BAB 5 bei Frankfurt am Main ein Verkehrsunfall, welcher zu einer Vollsperrung der Fahrbahn führte. Dabei kollidierte ein Sattelzug mit einem Sperranhänger. Der 44-jährige Fahrer des Lkw blieb zum Glück unverletzt.

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seiner Sattelzugmaschine der Marke Volvo und angehängtem Sattelauflieger die BAB 5 und war in nördlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war zwischen dem West- und dem Nordwestkreuz eine Nachtbaustelle eingerichtet. Als der 44-Jährige mit seinem Gespann die Baustelle erreichte, kollidierte dieser aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem auf der rechten Fahrspur abgestellten und beleuchteten Sperranhänger. Sowohl der stark beschädigte Lkw als auch der demolierte Anhänger blockierten in der Folge alle drei Fahrspuren, sodass die Fahrbahn in nördliche Richtung gesperrt werden musste und es zu Beeinträchtigungen im Verkehr kam.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenprall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst gegen 2:55 Uhr wieder freigegeben werden.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls übermüdet gewesen sein könnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallgeschehen dauern noch an.

