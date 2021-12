Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211208 - 1467 Frankfurt-Sossenheim: Körperverletzung, Widerstand

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife des 17. Polizeirevieres befand sich am Dienstag, den 7. Dezember 2021, gegen 16.45 Uhr, auf einer Streifenfahrt durch die Kurmainzer Straße, vom Dunantring herkommend.

Dabei konnte sie einen Mann wahrnehmen, welcher sich auf der Fahrbahn befand und offensichtlich willentlich den Verkehr behinderte. Im Rückspiegel konnte man dann sehen, wie der Mann an der Haltestelle Sossenheimer Bahnhof einen Bus der Linie 55 bestieg. Der Mann schlug auf Fahrgäste ein und suchte den Streit mit mehreren Jugendlichen. Dabei stellte er sich Stirn an Stirn auf, ohne eine Gesichtsmaske zu tragen. Ein 28-jähriger Buspassagier kam den Jugendlichen zu Hilfe, wurde aber unmittelbar mit Faustschlägen ins Gesicht angegriffen. Daraufhin kam ein 21-jähriger Passagier hinzu, wurde aber ebenfalls mit Faustschlägen traktiert. Dabei musste der 21-Jährige feststellen, dass der Unbekannte bereits ein Cuttermesser in der Hand hielt.

In diesem Moment konnte der Beschuldigte von der hinzugekommenen Streife zu Boden gebracht werden. Nur unter erheblicher Kraftanstrengung gelang es den Beamten, den Beschuldigten auf dem Boden zu fesseln und aus dem Bus zu bringen. Immer wieder trat er dabei gegen die Beamten und versuchte zudem, ihnen die Finger zu verdrehen.

Durch das permanente Gerangel stieß man noch gegen ein dort geparktes Auto, welches dabei leicht beschädigt wurde. Schließlich musste der Beschuldigte, ein 28-jähriger Wohnsitzloser, wieder in die Bodenlage gebracht werden, wo er bis zum Eintreffen von Verstärkungskräften fixiert werden konnte. Dabei stieß er übelste Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamten aus. Diese wurden durch einen Passanten beim Fixieren des 28-Jährigen unterstützt.

Um das Geschehen hatte sich bereits eine größere Menschenansammlung gebildet. Der 28-Jährige wird sich wegen Körperverletzung, tätlicher Angriffe, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten haben.

