Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211208 - 1466 Nachtrag zur Meldung Nummer 211207 - 1461: Das Polizeipräsidium Offenbach bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots)

(aa) Die seit dem 30. November 2021 vermisste 18-Jährige aus Offenbach ist wieder da. Polizeibeamte trafen die junge Frau am Mittwochmorgen in Frankfurt im Bereich des Hauptbahnhofes an.

