POL-F: 211208 - 1464 Frankfurt-Westend: Rotlichtverstoß wird 21-Jährigem zum Verhängnis

Frankfurt (ots)

(em) Am Montagnachmittag (06.12.2021) überquerte ein 21-jähriger Fahrradfahrer eine rote Ampel. Dies sollte ihm zum Verhängnis werden.

Gegen 15.45 Uhr standen zwei Beamte mit dem Streifenwagen in der Eschersheimer Landstraße, Ecke Fichardstraße an einer roten Ampel, als plötzlich der 21-jährige Fahrradfahrer entspannt über ebendiese radelte. Die Polizisten hielten den jungen Mann daraufhin an und baten ihn um seinen Ausweis. Er gab an, keinen mit sich zu führen. Die Beamten vergewisserten sich seiner Aussage, indem sie ihn und seinen Rucksack durchsuchten. Tatsächlich hatte er keinen Ausweis dabei; stattdessen zwei Haschischplatten mit einem Gesamtgewicht von rund 190 Gramm (brutto). Auch seine Angabe, dass er diese für den Eigenbrauch mit sich führen würde, verschonte ihn nicht vor der vorläufigen Festnahme. Eine anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-jährige Tatverdächtige mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

