POL-F: 211208 - 1465 Mühlheim/Frankfurt: 17-jährige Jugendliche aus Mühlheim wird vermisst - Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Mithilfe

(em) Seit Donnerstag, den 02. Dezember 2021, wird eine 17-jährige Jugendliche aus Mühlheim vermisst. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Die Vermisste verließ vergangenen Donnerstag ihre Wohneinrichtung in Mühlheim. Anschließend wurde sie nicht mehr angetroffen. Die Jugendliche ist nicht zum ersten Mal weg. Vermutlich hält sie sich in Frankfurt am Main im Bereich des Hauptbahnhofes auf.

Die 17-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, hat einen dunklen Teint, braune Augen und dunkle Haare, welche derzeit kurz rasiert sind. Vermutlich führt sie einen Rucksack mit sich.

Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der 17-jährigen Vermissten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-1234 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen sowie Bilder der Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5093974

