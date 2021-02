Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 07.02.2021

Wiesbaden (ots)

Handy geraubt - Zeugen gesucht! Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Aunelstraße 2 Zeit: Sonntag, 07.02.2021, 08:30 - 08:52 Uhr (cp) Am Sonntagmorgen, zwischen 08:30 und 08:52 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann in der Aunelstraße, in Höhe der dortigen Sparkasse von zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt. Sie erbeuteten sein Smartphone. Der Mann war bereits gegen 08:00 Uhr an der Bushaltestelle Dotzheim-Mitte auf die beiden Männer getroffen, als er auf seinen Bus wartete. Zusammen mit den Tätern ging er gegen 08:30 Uhr zu dem nahegelegenen Kiosk und trank mit ihnen anschließend noch etwas, bevor sie ihn um Geld baten. Als er dieses nicht herausgab, schlugen die beiden Täter auf den Mann ein, nahmen ihm sein Handy weg und flüchteten in Richtung Stegerwaldstraße. Der Geschädigte wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Täter sollen beide südländisch ausgesehen haben, 175-180 cm groß gewesen sein, schwarze Haare gehabt und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke, eine rote Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Schuhe, der andere eine schwarze Jacke und helle Jeans. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell