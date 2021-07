Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/ Grauer Audi A3 beschädigt

Coesfeld (ots)

Geflüchtet ist in der Nacht auf Samstag (10.07.21) ein unbekannter Autofahrer. Kurz zuvor beschädigte er einen grauen Audi A3, der auf dem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße stand. Gegen 1.40 Uhr beobachtete ein Zeuge das. Das Auto des Verursachers soll ein LH-Kennzeichen haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell