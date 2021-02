POL-ROW: Unfall auf der Autobahn - PKW-Fahrerin leicht verletzt ++++ Autobahnpolizei kontrolliert Abstand und Ablenkung am Steuer

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall auf der Autobahn - PKW-Fahrerin leicht verletzt ++++ Autobahnpolizei kontrolliert Abstand und Ablenkung am Steuer

Sittensen (ots)

#Unfall auf der Autobahn - PKW-Fahrerin leicht verletzt#

Am Sonntagmorgen wurde eine 24-jährige Fahrerin eines VW-Polo bei einem Unfall auf der BAB 1 in Richtung Hamburg leicht verletzt. Gegen 08:15 Uhr kam sie aus bislang unbekannten Gründen von ihrer Fahrspur ab und fuhr auf einen LKW auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Dach des Kleinwagens nahezu abgerissen und in den Fahrzeuginnenraum gedrückt. Im Weiteren krachte der PKW in die Mittelschutzplanke und kam anschließend komplett zerstört, mittig auf der Autobahn zum Stillstand. Die junge Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Wegen Rettungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

#Autobahnpolizei kontrolliert Abstand und Ablenkung am Steuer#

Durch die Autobahnpolizei Sittensen wurden am vergangenen Samstag zielgerichtete Handy und Abstands-Kontrollen durchgeführt. Mit einem zivilen Fahrzeug stellten die Polizeibeamten insgesamt sieben Fahrzeugführer fest, welche während der Fahrt das Mobiltelefon bedienten. In weiteren acht Fällen unterschritten LKW-Fahrer erheblich den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 50 Metern. Stellenweise wurde dieser auf gerade einmal 20 Meter zum Vordermann reduziert. Das bei einer gefährlichen Verkehrssituation, hier keine Zeit mehr zum Reagieren bleibt, liegt auf der Hand und war den meisten Fahrern auch bewusst. Scheinbar werden die damit verbundenen Gefahren jedoch unterschätzt und teilweise auf die leichte Schulter genommen. Ein Hilfsmittel, um den Abstand zum Vordermann immer richtig einhalten zu können bieten die schwarz-weißen Leitpfosten am Fahrbahnrand. Diese sind in einem Abstand von 50 Metern zueinander aufgestellt und können daher sehr gut zur Abstandjustierung genutzt werden. Insgesamt leiteten die Polizeibeamten 15 Bußgeldverfahren ein, welche neben einer empfindlichen Geldstrafe auch ein Punkt in Flensburg nach sich ziehen.

