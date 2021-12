Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 11:30 Uhr mutmaßlich mit ihrer rechten Fahrzeugseite beim Ausparken einen vor ihr geparkten Wagen touchiert und beschädigt. Sie parkte ihr Fahrzeug vom Fahrbahnrand in der Hindenburgstraße in Murr aus und fuhr dann zunächst wenige Meter weiter. Eine Zeugin machte die 82-Jährige dann auf den Unfall aufmerksam, weshalb sie direkt zur Unfallstelle zurückfuhr. Hier stellte sie fest, dass der vermeintliche Unfallgegner bereits weggefahren war. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet nun den betroffenen Fahrzeughalter, der zum fraglichen Zeitpunkt einen Unfallschaden an seinem Wagen feststellte, sich unter der Tel. 07144 900-0 zu melden.

