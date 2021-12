Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Velo-Mobil Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Velo-Mobil die Bahnhofstraße in Richtung Bissingen. In einer leichten Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Schräglage. Daraufhin kippte das Gefährt und der 55-Jährige rutschte über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg. Und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Velo-Mobil entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

