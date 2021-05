Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210521-367: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Gummersbach (ots)

Am Mittwochmorgen (19. Mai) zog sich ein Radfahrer auf der Hückeswagener Straße in Gummersbach-Windhagen nach einem Kontakt mit einem unbekannten Auto leichte Verletzungen zu; das Auto setzte seine Fahrt fort. Der Radfahrer gab an, dass er gegen 05.45 Uhr auf der Hückeswagener Straße in Richtung Kotthausen fuhr. Kurz vor der Verkehrsinsel in Höhe des Autohauses Hoppmann kam es zu einem seitlichen Kontakt mit einem überholenden Auto, woraufhin der 38-jährige Radfahrer zu Fall kam. Ohne sich um den zum Glück nur leicht verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der/die Unfallverursacher*in die Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

