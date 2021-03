Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brennende Kellerverschläge in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr Hamburg bringt 13 Bewohner in Sicherheit

Hamburg (ots)

11.03.2021, 18.58 Uhr, Hamburg Rahlstedt, Feuer 2. Alarmstufe - mit vermutlich mehreren verletzen Personen, Wildschwanbrook

Gestern Abend gegen 18.58 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg von Bewohnern über den Notruf 112 ein Feuer und Rauchentwicklung aus dem Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Daraufhin alarmierten die Beamten der Rettungsleitstelle zunächst die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Wandsbek und die Freiwilligen Feuerwehren Meiendorf und Oldenfelde zur gemeldeten Einsatzadresse.

Die ersteintreffenden Kräfte stellten eine starke Verrauchung mehrerer Treppenräume fest und begannen sofort mit der Brandbekämpfung durch zwei Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz und je einem C-Rohr im Innenangriff. Aufgrund der starken Verrauchung in den Treppenräumen der angrenzenden Hauseingänge und der zunächst unklaren Lage im Keller erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf "Feuer 2 mit Massenanfall an Verletzten" und forderte weitere Einsatzkräfte nach. Insgesamt 13 Bewohner wurden im weiteren Verlauf vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert und durch die Notfallsanitäter rettungsdienstlich gesichtet. Alle gesichteten Personen verblieben unverletzt vor Ort und wurden durch die Einsatzkräfte betreut. Kurze Zeit später konnte das Feuer in zwei Kellerverschlägen lokalisiert und erfolgreich gelöscht werden. Die betroffenen Bereiche wurden mittels Hochdrucklüftern entraucht, das Brandgut entfernt und nachgelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen zur Brandursache übergeben.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg - zwei Löschzüge, ein Führungsdienst B, ein Bereichsführer FF, ein Leitender Notarzt, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Umweltdienst, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug - im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell