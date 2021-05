Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210521-366: Nach Parkplatzrempler abgehauen

Hückeswagen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Edeka-Parkplatz an der Wiehagener Straße hat sich der Verursacher am Donnerstagmorgen (20. Mai) aus dem Staub gemacht. Der Geschädigte gab an, dass er seinen schwarzen VW Up gegen 09.20 Uhr gegenüber des Haupteinganges vorwärts in einer Parktasche abgestellt hat. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war an der Stoßstange hinten links ein frischer Unfallschaden. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

