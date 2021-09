Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.09.21

Goslar (ots)

Hausfriedensbruch

Am Samstagvormittag wurde durch den Hausmeister festgestellt, dass vermutlich mehrere, bislang unbekannte Personen, unrechtmäßig ins Innere des ehemaligen Bowlingcenters Seesen gelangten und dort eine Party feierten. Hierbei wurde auch eine Vielzahl alter und bereits seit Jahren "abgelaufener" Spirituosen verzehrt, welch dort lagerten. Der genaue Schaden konnte nicht beziffert werden. Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

Sachbeschädigung am Pkw

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, in der Goethestraße, die Dachantenne vom Pkw eines Anwohners. Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich bereits in der Vergangenheit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 13.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zweier Rhüdenerinnen. Beide befuhren mit ihren Pkw die B 243 aus Richtung Bornhausen kommend in Richtung Seesen. Am Stoppschild zur Einmündung B 243/B248, Bornhäuser Straße, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Unfallhergang machten beide Fahrzeugführerinnen jedoch unterschiedliche Angaben. Es entstand geringer Sachschaden. Eine genaue Klärung des Sachverhaltes muss nun über den Landkreis Goslar erfolgen.

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz der Asklepiosklinik kam es am Samstag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Clausthal-Zellerfeld beim vorwärts Einparken das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte. Der Pkw "schoss" daraufhin über eine Rasenbegrenzung und stieß anschließend gegen ein dort abgestellten Pkw einer Dame aus Einbeck. Es entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 13000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Hund ( Golden Retriever-Mix ). Eine 34-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 243 zwischen Seesen und Bornhausen, als plötzlich ein Hund die Fahrbahn querte. Es kam zum leichten Zusammenstoß, der Hund lief anschließend in ein angrenzendes Feld und konnte trotz intensiver Nachsuche nicht gefunden werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Verkehrsunfall

Eine Postzustellerin verursachte am Samstagvormittag in Lutter, in der Straße "In der Faust", einen Verkehrsunfall. Beim Wenden in der Einfahrt eines Wohnhauses stieß sie gegen einen Grundstückspfosten und beschädigte diesen. Der entstandene Schaden wurde noch nicht genau beziffert.

i.A. Behnke, POK'in

