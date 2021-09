Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.09.21

Betrug

Ein 18-jähriger Seesener zeigte bei der Polizei an, dass er Anfang September über Ebay-Kleinanzeigen ein Mobiltelefon im Wert von 520 Euro kaufte. Bis zum Tag der Anzeigenerstattung wurde die Ware jedoch nicht geliefert. Es stellte sich heraus, dass der Account des Verkäufers nicht mehr existierte und die Daten des Zahlungsdienstleisters, über welchen die Zahlung abgewickelt wurde, gefälscht waren. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Freitagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bismarckstr. / Bahnhofstr. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus Seesen übersah beim Abbiegen von der Bismarckstr. in die Bahnhofstr. den ihm entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Mannes aus Hannover. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 11500 Euro.

Betrug

Ein 24-jähriger Münchehöfer erstattete Strafanzeige bei der Polizei, da er über Ebay-Kleinanzeigen eine Musikbox im Wert von 450 Euro gekauft auch und bezahlt hatte, die Ware jedoch nicht erhielt. Der Verkäufer hatte dem Käufer gegenüber erklärt, dass sein Paypal-Konto gehackt wurde und er somit die Zahlung nicht erhalten hatte. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Bei Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag, unweit der Polizeidienststelle, wurde der Fahrzeugführer eines Motorrollers angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, gegen 22.20 Uhr, im Bereich des Parks am Jagdschloss von der Polizei kontrolliert, da er durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Ein Alkotest beim Radfahrer ergab einen Wert von 1,61 Promille, sodass daraufhin eine Blutentnahme auf der Dienststelle erfolgte. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Körperverletzung

Samstag, gegen 01.00 Uhr, kam es im Bereich der Skateranlage im Stadtpark zu einer Auseinandersetzung zweier Personen. Das 20-jährige Opfer aus Hahausen wurde von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben des Opfers erlitt er durch die beiden Ohrfeigen Schmerzen und erstattete demnach Strafanzeige wegen Körperverletzung.

