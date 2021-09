Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.09.2021.

Abgelenkt und bestohlen.

Goslar. Am Donnerstagmittag, 13.00 Uhr, entfernte sich eine 72-jährige Goslarerin von ihrem auf dem Parkplatz des Fliegerhorst-Einkaufszentrums in der Nähe des dortigen Drogeriemarkts in der Marienburger Straße kurz von ihrem dort abgestellten unverschlossenen weißen Pkw Peugeot 308 mit GS-Kennzeichen, wurde dabei von einer ihr unbekannten Frau, die mit jung, lange dunkle Haare, bekleidet mit einem hellen Mantel, einen Mundschutz tragend und gebrochen Deutsch sprechend beschrieben werden konnte, angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diesen Umstand nutzte eine weitere unbekannte Person und entwendete ihre im Fahrzeug abgelegte Geldbörse mitsamt Inhalt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Kfz-Kennzeichen gestohlen.

Langelsheim. In der Zeit von Mittwochabend, 20.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichen GS - ZG 84 eines am Fahrbahnrand der Schlesierstraße, Höhe Haus Nr. 5, abgestellten grauen Audi A3. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

