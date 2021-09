Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.09.21

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Bei einer Verkehrskontrolle am 22.09.21, 21.35h, auf der Lautenthaler Straße in Seesen wurde durch die eingesetzten Beamten ein E-Scooter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Der 21jährige Führer des E-Scooters aus Hitzacker stand unter Alkoholeinfluss. Deshalb wurde ihm auf der Wache des hiesigen PK eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 1000,- Euro

Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter stieß beim Ein-/bzw. Ausparken am 22.09.21, in der Zeit zwischen 12.20h bis 13.05h, in der Poststraße in Seesen mit seinem Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer 24jährigen Frau aus Seesen. Dabei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T. : 9440). Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

